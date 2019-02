Maltempo, rinviato incontro Gal Irpinia ad Ariano L'iniziativa verrà riprogrammata nei prossimo giorni

In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e della straordinaria ondata di maltempo che sta interessando il territorio irpino in queste ore, l’iniziativa: “Le opportunità di finanziamento del Gal Irpinia incontro di presentazione dei bandi Psr”, promosso dal Gal Irpinia, in programma per questo pomeriggio ad Ariano Irpino, presso il Museo Civico e della Ceramica, è rinviato a data da destinarsi.

"Riprogrammeremo al più presto l’incontro e comunicheremo tempestivamente la nuova data di svolgimento dell’incontro."

Per le critiche condizioni meteo, rinviata a data da destinarsi anche la presentazione del volume Ariano dagli anni di Mancini al referendum del 1946, prevista per oggi 23 febbraio alle ore 18 presso la biblioteca comunale di Ariano.