"SiAmo Pratola Serra": "No al forno crematorio" Domenica 3 marzo il gruppo incontra i cittadini

"Nell’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione Aufiero ha sostenuto ed approvato la realizzazione, mediante la procedura del project financing, di un forno crematorio da ubicarsi nel cimitero della frazione di San Michele.

Ebbene, noi, consideriamo tale opera puramente affaristica e certamente non utile alla nostra comunità." Cos' in una nota il gruppo consiliare “SiAmo Pratola Serra”.

"L’installazione di un forno crematorio è di notevole impatto ambientale e fonte di motivata preoccupazione, tanto più perché si inserisce in un comune già profondamente segnato da evidenti criticità ambientali e che, dunque, non è più in grado di tollerare ulteriori emissioni tossiche.

Una simile decisione, pericolosa per la popolazione, oltre che per le colture circostanti, non può – anzi non deve - essere presa in assoluta autonomia, escludendo, perciò, i cittadini.

Il “pacchetto” forno crematorio è già confezionato; pertanto, invitiamo l’intera cittadinanza all’incontro pubblico che si terrà domenica 3 marzo alle ore 10:30 presso la sede del gruppo “SiAmo Pratola Serra” (corso Vittorio Emanuele – di fronte la chiesa di Pratola) affinché possa farsi parte attiva nel processo decisionale ed evitare che, in nome di un finto interesse pubblico, vengano fatte scelte avventate che potrebbero condizionare per sempre il nostro territorio e la nostra salute.