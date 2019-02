Termina l’attesa per l’XI edizione del Carnevale Savignanese Domenica 3 marzo, dalle ore 14,30, la grande festa in uno dei borghi più belli d’Italia

Savignano Irpino, uno dei borghi più belli d’Italia, situato in provincia di Avellino, si prepara ad ospitare l’undicesima edizione del Carnevale Savignanese, evento che animerà la comunità locale con l’allegria e i colori dei tradizionali carri allegorici.

La kermesse si terrà domenica 3 marzo e comincerà, a partire dalle ore 14,30, proprio con la sfilata dei carri allegorici che quest’anno saranno dedicati ai più svariati temi, dai cartoni animati più amati dai bambini ai protagonisti della scena politica italiana. La sfilata che prenderà il via dall'Eliporto presso Piazza Santa Maria De Mattias e terminerà presso la Fontana Angelica, uno dei simboli del borgo di Savignano Irpino, sarà animata da musica e spettacoli folkloristici itineranti a cura del gruppo “La Takkarata”.

Alla sfilata prenderanno parte anche gli alunni della locale sezione dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Ariano Irpino, protagonisti di un precedente laboratorio sulle maschere del carnevale tradizionale.

Al termine della sfilata alcuni gruppi in maschera, protagonisti dei diversi carri allegorici, daranno il via ad esibizioni a tema che introdurranno allo spettacolo serale a cura il gruppo musicale “Sud Folk”. Gastronomia tipica e stand espositivi di prodotti tipici e artigianato locale arricchiranno ulteriormente la serata.

Domenica mattina, infine, sarà possibile partecipare a speciali visite guidate presso le principali attrazioni del borgo di Savignano Irpino, come il secolare Castello Guevara.

L’evento Carnevale Savignanese è promosso dal Comune di Savignano Irpino, in collaborazione con le locali associazioni “Lo Strungone“ e “Cromosoma X” e co-finanziato dalla Regione Campania. Un grande appuntamento da non perdere, dunque, per vivere la magia di uno deicento Carnevali Irpini: un’altra grande tradizione di questo meraviglioso angolo verde della regione Campania.