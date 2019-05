"Mangio, bevo vino e prego": così sono arrivata a 100 anni" La bella favola di Alborina Silano da Villanova del Battista

"Mangio patate e peperoni, bevo vino, guardo la televisione, prego e mi faccio i fatti miei." E' la ricetta per vivere 100 anni che arriva da Viilanova del Battista.

E' qui che ha tagliato il traguardo di longevità Alborina Silano, ex impiegata e direttrice per oltre 40 anni dell’ufficio postale nel suo paese.

A festeggiarla nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele la figlia Maria Conte, parenti ed amici insieme al parroco del paese Don Tonino Biondi. Una bellissima torta, palloncini e addobbi, foto di gruppo, tanta gioia ed emozione.

E' sua figlia Maria la più emozionata: "E' un grande onore per me. Ringrazio il Signore per avermela fatta godere per così tanti anni."

Oggi alle 14.00 nel telegiornale di Canale 696 Tv le parole di nonna Alborina e la meravogliosa festa organizzata per questo straordinario evento.