Successo di consensi per Patriciello a Serino L'europarlamentare primo eletto per preferenze

Duecento voti ad Aldo Patriciello, risultato primo eletto per numero di preferenze, ma anche 363 voti alla lista. «Lo strepitoso risultato dell'urna arrivato da Serino è indubbiamente motivo di grande soddisfazione per quanti hanno condiviso la mia proposta di appoggiare un europarlamentare come Patriciello che si è sempre dimostrato attento e sensibile verso le nostre problematiche - ha dichiarato Salvatore De Feo -. Serino ha bisogno di punti di riferimento importanti come Patriciello, ma soprattutto di chi possa aprire strade per la rinascita in direzione europea. Solo così potremo dare uno slancio e un rilancio ad un paese che necessità di una svolta. Il segnale che i cittadini hanno dato in questa competizione europea, per quanto mi riguarda, è chiaro e gratificante ma ci induce pure a vestirci di responsabilità per provare a colorare in maniera diversa il futuro di Serino e dei nostri figli».