Tragedia a Summonte: 45enne muore schiacciato dal trattore L'uomo è morto durante il trasporto in ospedale

Tragedia orribile quella che giunge da Summonte, dove un uomo è stato schiacciato dal proprio trattore.

La vittima è un 45enne di Mugnano del Cardinale, che lascia una moglie e due figlie. Carmine C., questo il nome della vittima, era in compagnia del nipote che lo aveva seguito con un fuoristrada quando il mezzo, forse a causa di un cedimento di parte del terreno su cui poggiava, si è rovesciato finendo in una scarpata. Il nipote ha subito allertato i soccorsi ma le ferite erano troppo gravi. Il malcapitato è deceduto durante il trasporto in ospedale.

La comunità di Mugnano del Cardinale è sotto shock. A ricostruire tutto quanto accaduto in mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che una volta arrivati sul posto hanno eseguito una serie di rilievi. I militari dell’Arma nelle prossime ore interrogheranno anche diverse persone per far luce sul tragico incidente.