Mercogliano: due richieste indirizzate al sindaco Prime iniziative del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Graziano

Prime iniziative del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Graziano, che in due istanze presentate al sindaco di Mercogliano, chiede di attivarsi in tempi utili per garantire, da un parte, la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale, con relativa conservazione delle registrazioni audio/video, e dall'altra l'installazione di centraline per monitorare i parametri delle polveri sottili presenti nell'aria.

"Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la promozione dell'accesso a tutte le attività a favore del cittadino e le sedute del civico consesso rappresentano la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale" - dichiara il portavoce pentastellato, che aggiunge: "Nel nostro Municipio la diretta streaming delle sedute potrebbe essere realizzata sfruttando infrastrutture già presenti e una connessione Internet già disponibile, senza quindi operatori o costi eccessivi a carico dell'Ente.

I vantaggi sarebbero molteplici, in primis la trasparenza e la pubblicizzazione delle decisioni assunte nei confronti dei mercoglianesi".

In merito alla seconda richiesta, Graziano spiega che "uno dei compiti fondamentali del Comune è tutelare la salute dei propri cittadini - diritto costituzionalmente garantito - tramite programmi di prevenzione, controllo e monitoraggio della qualità dell'aria".

"Nel territorio di Mercogliano sono del tutto assenti idonee centraline capaci di rilevare costantemente la concentrazione di emissioni inquinanti nellaria, con particolare riferimento al PM10 e PM2.5. Tale mancanza impedisce di conoscere l'effettiva qualità dell'aria e, quindi, di adottare gli opportuni provvedimenti nel caso di superamento dei valori limiti stabiliti dalle direttive europee. Per cui chiediamo questa installazione con una specifica attenzione all'area di Torrette di Mercogliano particolarmente esposta agli agenti inquinanti" - conclude il consigliere pentastellato.