"Gli alberi recisi a Piano hanno il sapore di un blitz" Appello urgente al sindaco Giaquinto da Montoro Democratica

Con una nota ufficiale, presentata nella giornata di ieri e indirizzata al Sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, all'assessore al decoro urbano e al responsabile della Protezione Civile del Comune, il Gruppo Consiliare di Montoro Democratica, chiede delucidazioni in merito al taglio degli alberi di cedro lungo il marciapiede antistante lo Stadio Comunale e condanna la mancanza di trasparenza della neo amministrazione Giaquinto.

"Si avverte il sapore del blitz. Senza presupposti accettabili, nessun atto che desse input all'iniziativa. Un verbale di urgenza ispirato dalla "necessità" di consentire all'elicottero della Protezione Civile l'approvvigionamento idrico in piena sicurezza, in casi di incendi.

Nel merito nessun problema, ma chi ha certificato la sicurezza? Sono state verificate ipotesi alternative? E' stata verificata la capienza e la possibilità di utilizzo per lo scopo degli spazi a contorno del terreno di gioco dello stadio comunale? Da chi è venuto il repentino input a procedere, peraltro notte tempo in assenza di atti dispositivi idonei allo scopo? Non c'è nessuna nota di organi di governo nè di altri organismi che pure hanno competenze al riguardo.

Oggi quell'area è un pezzo di paesaggio lunare. Tutto è avvenuto a "dispetto" degli elementari principi della trasparenza. Almeno si ponga rimedio adesso al malfatto, con adeguate essenze arboree e che non avvengano senza preventive ed adeguate verifiche, azioni simili incomprensibili per la comunità."