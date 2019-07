Sant’Angelo dei Lombardi: approvato il Puc in consiglio Redatto da Alessandro Dal Piaz, tra i maggiori urbanisti italiani

Il consiglio comunale di Sant’Angelo dei Lombardi (presente solo la maggioranza) ha approvato, alla fine di un lungo periodo di lavoro con le varie amministrazioni che si sono succedute dal 1998 ad oggi, il Puc.

Redatto da Alessandro Dal Piaz, tra i maggiori urbanisti italiani, il piano urbanistico comunale, rappresenta un punto di arrivo per lo sviluppo del territorio e in particolare il punto di avvio per connettere, con una visione organizzata la possibilità, di utilizzare, nelle forme più opportune, l’occasione di investimenti pubblici o privati secondo le strategie che connettono la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale con credibili prospettive di sviluppo territoriale.

Soddisfatto il sindaco Marco Marandino. Gli interventi di manutenzioni e riqualificazione possono essere direttamente autorizzati agli interessati, mentre le trasformazioni possibili saranno disciplinate attraverso i Piani Urbanistici Attuativi che la componente operativa del Puc ha individuato per il prossimo quinquennio.