Cerrato: nessun dubbio, saranno garantiti tutti i servizi Montoro. Continua il botta e risposta,la replica del consigliere di maggioranza Antonello Cerrato

Continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione al Comue di Montoro. A incazare il gruppo Montoro Democratica è il consigliere di maggioranza Antonello Cerrato:

"Mi tocca mio malgrado continuare a rispondere anche oggi a Montoro Democratica e al dott. Mario Bianchino e lo potrei fare ancora all'infinito se fosse necessario, smentendo gran parte di quello che continua erroneamente ad essere affermato. Ebbene.....non è vero che la nostra coalizione è solo di centrodestra (non mi metto ad elencare gli esponenti di centrosinistra presenti......che sono numerosi). Non è altresì vero che qua si cercano poltrone solo per il gusto di sederci sopra e di scaldarle, qui si è alla ricerca di una "Regia" e di un'autorevolezza di ruoli che Bianchino, ahimé, non ha mai ottenuto (consigliere Guarino-Presidente Cesinali) e soprattutto del ruolo politico territoriale di primo piano che egli all'interno di questo Consorzio non è mai riuscito a realizzare perché sempre "Atripalda dipendente" con "sponsor beffa" sindaco Vignola.......Detto ciò i servizi sul territorio saranno garantiti senza ombra di dubbio sul perché facciamo parte del consiglio di Amministrazione ed oggi "più di ieri" cominciamo ad avere un peso specifico diverso e riconosciuto, al di là degli arcaici riferimenti politici di questa provincia e a breve ne vedremo tutti i meritati frutti".