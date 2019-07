Nascono il nuovo sito e l’app istituzionale a Gesualdo Avvisi, notizie e informazioni ai cittadini

È online il nuovo portale istituzionale del Comune di Gesualdo, accessibile da pc, tablet e smartphone all’indirizzo http://www.comune.gesualdo.av.it/. Comunicare e informare in modo veloce ed efficace è l’obiettivo del nuovo sito web e dell’app ad esso collegata, scaricabile da oggi.

«Finalmente ci siamo dotati di un nuovo portale web istituzionale, più efficiente e vicino ai cittadini» ha spiegato il Sindaco di Gesualdo Edgardo Pesiri. L’interfaccia grafica, semplice ma di impatto, è stata pensata per consentire una facile navigazione. Il portale risponde a tutti i requisiti di accessibilità, usabilità, trasparenza.

L’applicazione realizzata per gli smartphone èscaricabile attraverso il Play Store di Google. Al momento è disponibile solo per i dispositivi Android. Nello store basta cercare “Comune di Gesualdo” e scaricare l’app sul proprio cellulare. L’applicazione invierà notifiche su avvisi e comunicazioni di servizio e terrà informati i cittadini sulle notizie relative agli eventi e alle varie attività promosse dall’Amministrazione comunale. Attraverso questo sistema e navigando nel nuovo portale è possibile, inoltre, informarsi sui punti di interesse storico e culturale della cittadina ed essere guidati a raggiungerli con l’ausilio dei servizi di googlemaps. Le informazioni sulla viabilità saranno arricchite da mappe interattive che evidenzieranno i punti e i percorsi oggetto di avvisi e segnalazioni.

Quanto alla raccolta differenziata, l’app invierà all’utente il promemoria virtuale relativo al conferimento nel giorno prestabilito. Se, per esempio, lunedì è previsto il ritiro dell’umido, sul proprio smartphonesi riceverà l’avviso la sera precedente, ossia domenica.

«Abbiamo volutosfruttare le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione per offrire ai cittadini un contenitore valido e attendibile di notizie e di informazioni - ha commentato il primo cittadino -. L’attività amministrativa diventa, in questo modo, sempre più trasparente e accessibile in modo semplice e rapido».

L’app ufficiale del Comune di Gesualdo fa parte del nuovo sistema integrato di comunicazione. Collegata al nuovo sito del Comune è anche la pagina Facebook istituzionale. La messa in rete del nuovo sistema di informazione consentirà agli utenti di essere più vicini alla pubblica amministrazione.