Corrida montorese: al via le iscrizioni Memorial Luigi Scognamiglio, 30 e 31 agosto 2019

Aperte le iscrizioni per la 15^ edizione della corrida montorese, memorial Luigi Scognamiglio. L'evento molto atteso in paese, si svolgerà il 30 e 31 agosto 2019, ed è organizzato come di consueto, dall'associazione di promozione sociale San Pietro e Paolo con alla guida il presidente Alessandro Faggiano, in collaborazione con associarte San Pietro.

Possono partecipare e quindi iscriversi, tutti coloro che hanno voglia di esibirsi cantando, recitando o dire barzellette.

Ci sarà, comunque, una prima selezione tra i concorrenti, datosi l'elevato numero di richieste di candidati.

Quindi, per trascorrere due belle giornate all'insegna del divertimento, non resta che aspettare il 30 e 31 agosto 2019, tutti in Piazza Mercato a San Pietro di Montoro in provincia di Avellino, con inizio spettacolo ore 20.30.