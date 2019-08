Lapio, chiese chiuse: spuntano i volantini contro il parroco Polemiche in paese

Nell’anno delle grandi celebrazioni per il Fiano Love Fest a Lapio chiese chiuse. Succede per la prima volta e la comunità protesta. Così davanti alle chiese sono spuntati volantini di protesta contro la decisione del giovane parroco, don Francesco Russo. Lo aveva annunciato il giovane prelato che i tempi sacri sarebbero stati chiusi per evitare bivacchi in spazi riservati alla preghiera e spiritualità. Una giustificazione ritenuta poco attendibile dagli organizzatori dell’evento agostano votato alla scoperta delle bellezze lapiane attraverso una serie di visite guidate anche nelle chiese del borgo.

Una delegazione di fedeli e delle confraternite, indignata ha chiesto l’intervento dell’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, sulla vicenda. E così dieri, davanti ai portoni di tutte le chiese di Lapio sono stati affissi dei volantini con il logo della Pro Loco che richiamano l’attenzione dei cittadini sul caso. Insomma, a breve potrebbe esserci una decisione dei vertici sul caso. Tra promozione dei monumenti e volantini al vetriolo in paese, una cosa è certa, non si parla d’altro.