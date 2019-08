Pratola Serra, il Prefetto invia Commissione Antimafia L'opposizione: "Speriamo si faccia chiarezza anche sui conti"

"Il Prefetto invia commissione d'accesso antimafia presso il comune di Pratola Serra".

A darne notizia è il gruppo consiliare d'opposizione del Comune irpino 'SiAmo Pratola Serra'. "Presso la sede dell'ente - spiegano - si è insediata la commissione d'accesso antimafia prevista dall'art. 143 del Tuel. Come gruppo consiliare speriamo che, con quanto disposto del Prefetto di Avellino, si faccia definitivamente chiarezza sull'operato delle amministrazioni Aufiero. La commissione d'accesso di nomina prefettizia avrà il compito, come da normativa in materia, di valutare gli elementi sui quali fondare l'eventuale proposta di scioglimento del consiglio comunale. E auspichiamo, inoltre, che si faccia piena luce anche sui conti dell'Ente".

Lo stesso gruppo consiliare 'SiAmo Pratola Serra', in attesa che la commissione produca il suo lavoro, sottolinea come la nomina di questo organismo sia "una misura adottata di rado dal Prefetto e che nell'hinterland Avellinese non si era mai vista prima, se non in qualche Comune del Vallo Lauro"