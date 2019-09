Grande affluenza di pubblico alla corrida montorese Ecco i vincitori

Grande affluenza di pubblico della corrida montorese, svoltasi alla frazione San Pietro di Montoro. La manifestazione canora, intitolata alla memoria di Luigi Scognamiglio, giunta alla 15^ edizione è stata organizzata, come di consueto dall'Aps "San Pietro e Paolo" con alla guida il Presidente Alessandro Faggiano.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Corrado Leone di Monteforte con il brano questo piccolo grande amore, secondo posto a Mietta De Sio di Castel San Giorgio con la canzone if i Ain got you, terzo posto Annarita De Feo giunta da Serino con il brano Caruso.

Il premio alla critica assegnato ad Adelina Caliano ed i sui splendidi amici della biblioteca di Montoro con il brano: l'amico è di Dario Baldan Bembo. Premio simpatia assegnato a Marianna Guarino di Montoro con il brano Ninna nanna di Federico Salvatore e l'ultimo premio del concorrente più anziano: Paolo Scuoppo di Baronissi che ha cantato "O' sole mio".

Ospite d'onore della manifestazione canora Rosalia Porcaro attrice e cabarettista, brava ad imitare e trasformarsi nei vari personaggi. Soddisfazione da parte del presidente dell'associazione e del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto il quale si è complimentato con gli organizzatori dell'evento. Foto Michele Costabile dalla pagina Benvenuti a Montoro.