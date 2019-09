Serino, il Comune paga 40 mila euro all'anno al Canile Randagismo in paese, situazione allarmante. Il sindaco Vito Pelosi chiarisce...

"In questi giorni non ho potuto non notare su tutto il territorio comunale un grande attivismo per quanto riguarda la questione dei cani randagi. Molte segnalazioni sono state pervenute anche da parte di associazioni a cui va il nostro ringraziamento, come amministrazione comunale, per l'opera prestata.

Ma tengo a dire, a nome di tutta la macchina amministrativa serinese, che su tale tematia non siamo mai stati fermi o disinteressati, così come qualcuno ha voluto sostenere tramite molteplici canali di comunicazione." Ad affermarlo in una nota è il sindaco di Serino Vito Pelosi il quale chiarsce.

"Il Comune di Serino ha fatto ricoverare presso il Canile di Luogosano circa 100 cani randagi per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 40 mila euro annui.

E, sempre a tal proposito, da un pò di tempo si sta predisponendo uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un canile destinato a ospitare randagi. Appena ultimato tale studio, questo sarà portato a conoscenza della cittadinanza e delle associazioni interessate, con il relativo luogo in cui sarà insediato, non trascurando neanche lo strumento del project-financing per la realizzazione dello stesso."