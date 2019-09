Il borgo dei borghi: la grande sfida 2019 Alta Irpinia protagonista a Sant'Angelo dei Lombardi

Da lunedì 2 Settembre 2019 alle ore 16:00 si può votare il borgo di Sant’Angelo dei Lombardi sul sito della Rai: www.rai.it/borgodeiborghi, sino alle ore 23:59 di giovedì 17 Ottobre 2019 quando si conoscerà l’elenco dei 20 borghi finalisti, uno per ogni regione, che accederanno alla finalissima in diretta su Rai Tre domenica 20 ottobre alle 21:40.

Le puntate di presentazione di tutti i borghi in gara saranno quattro: la prima puntata andrà in onda domenica 22 Settembre 2019, su Rai Tre, in prima serata.

Il voto si effettua secondo le seguenti modalità: gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno scegliendo un borgo per ogni singola regione, per un totale massimo di 20 preferenze giornaliere. Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ricevuta la mail di convalida potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere alla votazione via web. Al termine della procedura di voto web, l’utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Il voto web è gratuito.

Il sindaco Marco Marandino e l'amministrazione comunale: "Votare è importante! Continuare a farlo per tutto il periodo, altrettanto: vincere dipende solo da voi! Vi suggeriamo di coinvolgere il maggior numero di persone: votare il borgo di Sant’Angelo dei Lombardi significa votare l’Irpinia intera.!Fondamentale sarà un passaparola costante, un accorto e continuo impegno di tutti voi durante queste settimane senza mai far calare l’attenzione. Solo in questo modo possiamo avere la possibilità di accedere alla finalissima di domenica 20 Ottobre 2019, nella quale concorreranno i venti borghi più votati, tra i sessanta totali, uno per ogni regione. La sera della diretta del 20 ottobre sarà aperto un televoto da casa per proclamare il più bel borgo d’Italia di questa edizione. Confidiamo nella vostra collaborazione.