Attesa per Summonte Borgo festival con Edoardo Bennato Il 13 e 14 settembre l’evento di promozione turistica e culturale promosso dal Comune e Scabec

Tutto pronto per l’atteso evento che venerdì 13 e sabato 14 animerà le vie del grazioso borgo ai piedi del Partenio. Si tratta di Summonte Borgo Festival, l’evento pensato per la valorizzazione del borgo avellinese nella rete dei Borghi più Belli d’Italia.

Un ricco programma di appuntamenti a partire dal venerdì mattina, con musica, spettacoli e visite, che culminerà con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato che sabato 14 salirà sul palco di Piazza De Vito per regalare straordinarie emozioni con il suo inconfondibile sound.“Summonte Borgo festival” si colloca in uno scenario paesaggistico, artistico, monumentale ed ambientale di grande interesse ecco perché nel corso della rassegna sarà possibile partecipare a delle visite guidate nei luoghi d’interesse culturale come la maestosa Torre Angioina, i vicoli del borgo e la Chiesa Madre di San Nicola di Bari, e a dei percorsi di trekking naturalistico “Summonte-Campo San Giovani”.

Di grande interesse poi il convegno “Borghi in viaggio” in programma sabato alle 18che vedrà il coinvolgimento degli undici borghi più belli d’Italia in Campania ed alcuni esponenti istituzionali della Regione Campani; a seguito sarà possibile assistere al video mapping tridimensionale dedicato ai borghi campani più belli d’Italia, prodotto dalla Scabec.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Regione Campania in collaborazione con il Comune di Summonte, e realizzata dalla Scabec (Società Campania Beni Culturali).

L’evento è co-finanziato dai fondi Poc Campania 2014/2020 e si inserisce nel circuito Open Art Campania.

PROGRAMMA

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019: ore 14.00 Escursione all’Eremo di San Silvestro (A cura di Irpiniatrekking) Ritrovo presso Info-point comunale. Ore 16.00 visite guidate a Summonte uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Borgo, Torre Angioina, Museo Civico, Chiesa Madre, Percorso Ambientale. Ore 19.30 - Interventi Musicali nel Borgoa cura del Conservatorio di Musical San Pietro a Majella (Na). Ore 21.00 – Arco San Nicola. Inizio dello Spettacolo di Luci tridimensionalicon videomapping su “I borghi più belli d’Italia”della Campania. Ore 20.30 Piazza Matarazzo spettacolo “Arcani Incanti” con danza aerea a cura del Piccolo Nuovo Teatro. Ore 22.00 - Piazza De Vito spettacolo teatrale “Il Castello” con Rsaria De Cicco.

SABATO 14 SETTEMBRE 2019: ore 09.00 escursione Summonte Campo San Giovanni (A cura di Irpiniatrekking). Ritrovo presso Info-point comunale. Ore 16.00 - Visite guidate a Summonte uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Borgo, Torre Angioina, Museo Civico di interesse regionale, Chiesa Madre. Ore 18.00 - Dibattito Piazza De Vito. Borghi in viaggio, Confronto tra le eccellenze territoriali con i Sindaci de “I Borghi più Belli d’Italia”. Modera giornalista Rai, conclude Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania). Ore 21.00 Arco San Nicola spettacolo di Luci tridimensionalicon videomapping su “I borghi più belli d’Italia”. Ore 21.00 -Piazza Matarazzo Spettacolo “Arcani Incanti”con danza aereaa cura del Piccolo Nuovo Teatro. Ore 22.00 - Piazza De Vito Concerto di Edoardo Bennato.