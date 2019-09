Questa sera a Summonte il concerto di Edoardo Bennato Mancano ormai poche ore all’attesa esibizione del noto cantautore

Questa sera a Summonte il concerto di Edoardo Bennato. Alle 18.00 convegno di promozione turistica con gli undici Borghi più belli d’Italia della Campania. Ospiti anche i Sindaci di Erice e di Otranto.

Comune di Summonte e Scabec insieme per la promozione dei Borghi. Mancano ormai poche ore all’attesa esibizione del noto cantautore che salirà sul palco di piazza De Vito. Questo pomeriggio si aprirà con il convegno dedicato agli undici borghi più belli d’Italia. Alle 18.00 la Sala Consiliare del Comune ospiterà il dibattito degli undici borghi più belli d’Italia della Campania. Ospiti a Summonte anche i Sindaci di Erice, Daniela Toscano Pecorella e di Otranto Pierpaolo Cariddi.

Ecco gli 11 borghi più belli d’Italia della Campania: Albori (Salerno), Atrani (Salerno), Castellabate (Salerno), Conca dei Marini (Salerno), Furore (Salerno), Zungoli (Avellino), Monteverde (Avellino), Nusco (Avellino), Savignano Irpino (Avellino) Montesarchio (Benevento), Summonte (Avellino)

Dopo il convegno la parata di Piccolo Nuovo Teatro e a seguire in piazza “Summonte Borgo Festival” si colloca in uno scenario paesaggistico, artistico, monumentale ed ambientale di grande interesse ecco perché nel corso della rassegna sarà possibile partecipare a delle visite guidate nei luoghi d’interesse culturale come la maestosa Torre Angioina, i vicoli del borgo e la Chiesa Madre di San Nicola di Bari, e a dei percorsi di trekking naturalistico “Summonte-Campo San Giovani”.

Di grande interesse poi il convegno “Borghi in viaggio” in programma sabato alle 18 che vedrà il coinvolgimento degli undici borghi più belli d’Italia in Campania ed alcuni esponenti istituzionali della Regione Campani; a seguito sarà possibile assistere al video mapping tridimensionale dedicato ai borghi campani più belli d’Italia, prodotto dalla Scabec.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Regione Campania in collaborazione con il Comune di Summonte, e realizzata dalla Scabec (Società Campania Beni Culturali). L’evento è co-finanziato dai fondi Poc Campania 2014/2020 e si inserisce nel circuito Open Art Campani