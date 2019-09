Savignano, ok ai lavori per la nuova rete idrica e fognaria Sogesid, società in house del Ministero dell’Ambiente, annuncia l’avvio dell’intervento

di Gianni Vigoroso

L’opera è tra quelle previste nelle cosiddette “Compensazioni Ambientali”, oggetto di un accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e Regione Campania...