Il Palazzo Pisapia ospita il convegno di Medicina del lavoro Gesualdo si conferma luogo d’elezione per studi e approfondimenti specialistici

Gesualdo si conferma luogo d’elezione per studi e approfondimenti specialistici. È stato l’Ordine dei Medici della Provincia di Avellino a scegliere, questa volta, la cittadina come luogo in cui svolgere un convegno di Medicina del lavoro dal titolo “Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro: Pneumonologia” dopo i consueti appuntamenti che, ogni anno, da una decina di anni, si svolgono presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

A dare in benvenuto il Sindaco di Gesualdo Edgardo Pesiri che ha ringraziato il Presidente dell’Ordine dei Medici Francesco Sellitto, i relatori e tutti i medici presenti.

«Voglio ringraziarvi di cuore – ha esordito il primo cittadino -. La mia Amministrazione, fondata sul fare e non sul dire, ha accolto con soddisfazione questo importante evento di formazione che rientra negli appuntamenti di alta cultura, con professionisti di alta qualità come voi, che sono qualcosa di essenziale per la crescita civile di una comunità e di un territorio.

Nella mia professione ho sempre posto innanzi il concetto dell’uomo perché chi è un “uomo” è anche un buon professionista. Il mio augurio è che questa mattina possa configurarsi come un utile momento di interscambio di idee e convinzioni».

«Vi ringrazio per aver scelto la mia cittadina per questo evento di grande spessore e mi auguro che la visita del castello dove il Principe Carlo Gesualdo ha composto e stampato le sue opere possa suscitarvi emozione e commozione» ha concluso il Sindaco Pesiri augurando a tutti un buon proseguimento nell’approfondimento dei temi di medicina del lavoro, fondamentali per la prevenzione e la cura delle malattie professionali.

Ha introdotto i lavori il dott. Francesco Vetta, specializzato in Cardiologia e in Geriatria, Direttore U.O. di Cardiologia all’Ospedale Israelitico a Roma dove dirige anche il “Centro di Aritmologia, elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca”, e medico presso la Direzione di Sanità dello Stato Città del Vaticano.

Solo quindici giorni fa fu il Centro di ricerca “Guido Dorso” di Avellino a scegliere Gesualdo come luogo per una summer school sul tema della globalizzazione e dello sviluppo sostenibile. Gli edifici storici, il castello e Palazzo Pisapia, sono sempre più meta di corsi di alta formazione in più campi del sapere.