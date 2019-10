"Montoro, AAA cercasi consiglio comunale" Presa di posizione del gruppo consiliare di Montoro Democratica

Oltre due mesi senza consiglio comunale per la città di Montoro. E allora è il gruppo di minoranza di Montoro Democratica a farne ufficialmente richiesta, per discutere delle criticità del distretto sanitario, della questione ambientale e dei ruoli del consorzio di bonifica agro sarnese nocerino.

"Depositata nella giornata di ieri la richiesta di convocazione del consiglio comunale dal gruppo consiliare di Montoro Democratica. Il gruppo consiliare di Montoro Democratica chiede la convocazione del consiglio comunale per trattare importanti ed urgenti argomenti molto avvertiti nella vita della Comunità. L'impegno del nostro gruppo sarà intenso e motivato per costruire soluzione di vantaggio per tutti onorando il ruolo e le funzioni con la passione di sempre e la dedizione avvertita verso l'interesse pubblico."