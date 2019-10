Comunità sostenibile ed ecologia umana L’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, incontro a Serino

Si svolgerà domenica 13 ottobre alle ore 18.00 nella chiesa di San'Eustachio a Sala di Serino, il secondo incontro promosso dall’associazione SerinoSostenibile.

A presentare i temi dell’enciclica papale “Laudato sì” saranno il Vescovo di Avellino Arturo Aiello e il professore Giovanni De Feo dell’Università di Salerno.

Introdurrà e modererà il coordinatore dell’associazione Antonio De Feo. Ecologia umana, progresso sostenibile, etica, sviluppo e rispetto per il creato saranno alcuni dei temi oggetto della riflessione.

Con questo nuovo momento, SerinoSostenibile si propone di fare una vera e propria opera di formazione a partire dai contenuti e coinvolgendo le voci più autorevoli del panorama irpino.

L’appuntamento che coinvolgerà molte associazioni dell’Alta Valle dal Sabato e tutti coloro che mostrano sensibilità per i temi trattati, sarà l’occasione per ribadire che costruire una comunità sostenibile significa coinvolgere ciascuno in un progetto di crescita e di consapevolezza, capace di agire sui comportamenti per disegnare un nuovo volto del territorio.

Ad oggi SerinoSostenibile è l’unico contenitore capace di programmare almeno un appuntamento mensile, proponendosi come un esempio di “scuola civica”.