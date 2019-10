A Serino la sagra della castagna più antica d'Irpinia L'appuntamento è per il 9 e 10 novembre

Tutti in attesa per la 44esima edizione della sagra della castagna di Serino che si terra' nell'antico borgo di Rivottoli. L'evento nasce proprio qui, diversi anni fa. Poi, con ik passare del tempo è cresciuta ed è diventata un modello da imitare. L'appuntamento è per il 9 e 10 novembre. Dopo il successo incredibile dell'anno scorso, quest'anno si riserva un programma d'eccezione con mostre di artigianato, degustazioni gastronomiche, musica popolare e una scenografia da favola che incantera' gli avventori.

La manifestazione è stata organizzata dalla proloco di Serino in collaborazione con le altre associazioni del territorio e patrocinato dallo stesso Comune.