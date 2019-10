La Manna riconfermato alla guida della Protezione Civile Savignano Irpino, elezioni del nuovo coordinatore gruppo comunale

Elezione del nuovo coordinatore della Protezione Civile del Comune di Savignano Irpino. Nuova procedura quest’anno così come sancito dal dlgs 1/2018 (codice della Protezione Civile). I risultati hanno visto il giovanissimo Pierluigi La Manna riconfermato all’unanimità alla guida del Gruppo Comunale.

Nonostante i suoi 22 anni, La Manna ha avuto modo di affermarsi nel settore nei tre anni precedenti, riscuotendo stima e gratitudine da diverse realtà regionali, nonché dalle autorità, dal Capo dipartimento Angelo Borrelli e dalla dirigente responsabile della Protezione Civile Campania Claudia Campobasso particolarmente attenta a ciò che accade nelle aree interne.

Nella sua relazione di fine mandato ha evidenziato i punti chiave di questi tre anni, dal censimento regionale all’acquisto di un’autovettura idonea, ai diversi corsi di formazione al finanziamento di un progetto importante, facendo così del gruppo una vera e ptopria eccellenza ed un vanto per il Comune di Savignano Irpino.

La Manna nella stessa seduta ha proceduto alla nomina del vice coordinatore Pierlorenzo Marinaccio, anch’esso riconfermato e del segretario Antonio Boscia.

Le parole del Sindaco Della Marra: "Sono soddisfatto e felice di questo risultato importante, abbiamo costruito insieme all’ufficio di Polizia Municipale un Gruppo che viaggia sulla strada corretta, ampliando sempre di più le loro capacità tecniche operative, porgo i miei più cari auguri a Pierluigi augurandogli un lavoro sempre più proficuo e collaborativo, come d’altronde lo è stato in questi anni, auspicandomi che questi ragazzi, oltre che già a rappresentare una grande risorsa per la nostra comunità, accrescano sempre di più la loro professionalità diventando sempre di più punto di riferimento per tutti, un grazie doveroso anche al responsabile del servizio, il luogotenente Rocco Ciampone per il suo prezioso lavoro svolto