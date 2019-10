Al Mac di Carife la personale di Guido Marena “Acquarello. Paesaggi, nature morte e altro”

Sabato 19 ottobre il Museo Archeologico di Carife apre il suo spazio espositivo alla mostra personale di Guido Marena dal titolo “Acquarello. Paesaggi, nature morte e altro”.

L’artista irpino, classe 1941, una laurea in fisica e una carriera quarantennale come docente di matematica,presenterà ai visitatori alcune sue opere in cui coniuga con naturalezza l'innovazione tecnologica e la forza emotiva della memoria.

“Guido Marena – scrive Fiorenzo Iannino – si è reso protagonista di un lungo e non ancora concluso percorso di autodidatta ‘sapiente’, dando vita a molteplici forme espressive che si sono sviluppate con originalità nel tempo, grazie ad una formazione colta e raffinata, attenta all’evoluzione delle forme d’arte e del contesto socioculturale che le genera, mai chiusa in una sterile ottica provinciale e di maniera…”.

“Nei suoi dipinti– afferma il critico Nicola De Blasi – i colori e le forme colpiscono per la loro forza coinvolgente e guidano l'occhio di chi osserva verso mete inizialmente non prevedibili. Le tinte che sfumano nelle tenui gradazioni degli acquerelli, le improvvise accensioni dei quadri materici, con i loro rilievi plastici e con colori decisi, fanno intuire profondità prospettiche e «interminati spazi», che sembrano a prima vista nati da pura immaginazione edistanti da qualsiasi vincolo rappresentativo”.

“Continuano – spiega Antonio Manzi, Sindaco di Carife – le mostre d’arte contemporanea in collaborazione con la direzione scientifica musealenell’ambito delle iniziative culturali che rientrano in un programma di eventi annuali volti alla promozione delle potenzialità attrattive del nostro museo e dell’area archeologica dell’Addolorata”.

La mostra sarà inaugurata alle ore 10.30 e sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al prossimo 19 novembre dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00.