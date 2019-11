Lavori scuola modulare, nessuno stop alle attività didattiche I chiarimenti dell'amministrazione Aufiero dopo la nota dell'Asl

Il caso della struttura modulare adibita a scuola elementare. Interviene sulla questione il gruppo di maggioranza del comune di Pratola Serra.

“Nella giornata di ieri ci è giunta la nota di servizio stilata dal personale Asl, che ha effettuato il sopralluogo in data 15.10.2019 presso la struttura modulare adibita a scuola primaria,dalla quale si evince che: “le criticità rilevate nel corso del sopralluogo del 15.10.2019 non costituiscono impedimento alla prosecuzione dell’attività didattica anche in considerazione che i lavori di manutenzione sono stati disposti in orari tali da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni ferme restanti le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.

Inoltre si evidenzia che anche dalla comunicazione del Vigili del Fuoco, relativa all’intervento effettuato in data 11.10.2019, non sono emersi dissesti strutturali relativi alla controsoffittatura né segni di infiltrazioni d’acqua, eccezion fatta per un solo pannello in prossimità dell’intercapedine dell’uscita di emergenza di una singola classe, pannello che è stato già prontamente sostituito.

“In virtù della nota odierna dell’Asl – afferma il sindaco Emanuele Aufiero -intendiamo tranquillizzare le famiglie degli studenti circa le condizioni della struttura in questione: siamo sempre vigili sul buon funzionamento delle strutture comunali, mettendo in essere tutte le azioni necessarie circa la sicurezza delle stesse”.