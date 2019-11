Maltempo, rinviata la sagra della castagna a Serino La decisione della Pro Loco in vista delle cattive condizioni del tempo del fine settimana

A causa delle avverse condizioni del tempo in previsione per questo fine settimana, la Pro Loco di Serino, organizzatrice della sagra della castagna ha deciso di rinviare a data da destinarsi la manifestazione che era prevista per sabato e domenica.

Naturalmente l’evento si svolgerà come tutti gli anni e non tradirà le aspettative. Sarà come sempre la frazione Rivottoli ad ospitare stand gastronomici, di artigianato, musica folk e tanta gente. Grande attesa anche per la gigantesca “virulera”, ovvero la pentola dai bordi bassi e bucherellata sul fondo che serve per cucinare il prelibato frutto nella sua versione “caldarrosta”. Il titanico attrezzo è stato realizzato da un artigiano serinese per celebrare l’amore per la castagna, il marrone, la “Verola”, che per i serinesi è sinonimo di calore, convivialità, famiglia, tradizione.