Sportello per le donne: il Concilia Point a Montoro Attenzione specifica all’orientamento al lavoro in diversi settori

Prosegue sino al 31 luglio 2020 l’attività del Concilia Point della Cooperativa Sociale “L’isola che c’è” nell’ambito del progetto “Legami e Trame” finanziato dal Programma Operativo Regionale 2014/2020 nell’ambito degli Accordi Territoriali di Genere.

Un progetto rivolto alle donne, lavoratrici e non, giovani imprenditrici, ma anche agli amministratori delle aziende che ruotano intorno al Polo Conciario di Solofra.

Il Concilia Point, aperto presso Palazzo Macchiarelli in via Pironti 23 a Misciano di Montoro, garantisce:

attenzione specifica all’orientamento al lavoro nel settore dei servizi sociali, informazioni, ascolto e orientamento rispetto alle specifiche esigenze di cura o di mobilità, connessione con la rete dei servizi, orientamento, ascolto e consulenza per donne disoccupate o inoccupate che intendono sperimentare percorsi di inserimento lavorativo nel settore dei servizi sociali. Il Concilia Point resta aperto nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 12