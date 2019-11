Decoro urbano e animali d’affezione, M5S plaude al Comune Intervento del consigliere comunale di Mercogliano, Giuseppe Graziano

“Non posso che dirmi soddisfatto e così anche i cittadini di Mercogliano. Se sono riuscito, come credo, ad interpretare le loro necessità, la risposta dell’amministrazione comunale alla nostra richiesta di maggiore attenzione al decoro urbano ed, in particolare, alla gestione degli animali d’affezione sul suolo pubblico si dirige proprio nella direzione da noi auspicata”, così il consigliere comunale di Mercogliano, Giuseppe Graziano.

“Ad ottobre – spiega il portavoce del Movimento 5 Stelle – ho chiesto al sindaco di avviare campagne di

sensibilizzazione per incoraggiare l’opinione pubblica al recupero di un virtuosismo civico e, al tempo

stesso, di mettere in campo le azioni necessarie per salvaguardare il decoro urbano, attraverso un controllo

del territorio che sanzioni i comportamenti scorretti ed incivili, nonché attrezzare la città di contenitori

specifici per le deiezioni canine e di aree di sgambamento”.

“Negli ultimi mesi, infatti, ho ricevuto varie segnalazioni da parte di molti concittadini che lamentavano lo stato in cui, purtroppo, versano le aree urbane ed extra-urbane di Mercogliano imbrattate da deiezioni canine che rendono difficile ai pedoni la percorrenza, soprattutto dei marciapiedi, ed impattano negativamente sull’immagine della nostra comunità” – continua Graziano.

“Apprezziamo lo sforzo dell'assessore Coppola e del sindaco D'Alessio che ci hanno assicurato di aver

provveduto a sollecitare la cittadinanza ad avere atteggiamenti consoni al rispetto delle regole già esistenti

sul territorio e ad aver ripristinato la visibilità e leggibilità di alcuni cartelli in materia già affissi. Inoltre, è in

atto l'organizzazione di un gruppo di guardie ambientali che provvedano alla prevenzione e alla

repressione di comportamenti scorretti, mentre per l'acquisto di contenitori specifici, in assenza di sponsor,

si provvederà col nuovo bilancio comunale” – conclude il consigliere pentastellato.