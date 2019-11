Violenza di genere, la panchina rossa in piazzetta Padre Pio Domenica 24 novembre a Contrada l'installazione della panchina

Anche Contrada avrà la sua panchina rossa. Il giorno 24 novembre 2019, alle 16:00, si terrà in piazzetta Padre Pio, l'inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro le violenze di genere.

Il progetto è stato curato dall'associazione teatrale e culturale TalentoZero con il patrocinio del comune di Contrada. Alla manifestazione interverranno il sindaco di Contrada Pasquale De Santis, la consigliera di parità della provincia di Avellino Enza Luciano e la presidente dell'associazione "Ascolto Donna" Valentina Domenica Musto.

A seguire testi poetici e brevi letture sul tema a cura dell'associazione teatrale TalentoZero. "La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza. La stessa assemblea invita i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.