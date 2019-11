Solidarietà, palline rosa di Natale: Melito Irpino c'è Mamme, bambini e amministrazione comunale: insieme si vince

Tutto è partito dalla sensibilità di una giovane mamma di Melito Irpino, dopo aver visionato un post su facebook, riguardante l'ennesimo progetto in rosa.

Quello di realizzare in occasione del Natale palline di lana o altri materiali, lavorate a mano che serviranno ad allestire gli alberi della prevenzione e della solidarietà. In poco tempo, grazie a lei è nata una grande forza. Il primo a rispondere positivamente al suo invito è stato il sindaco del paese Michele Spinazzola, il quale senza alcuna esitazione, ha concesso subito uno spazio ai bambini dopo poter realizzare le palline della solidarietà, all'interno della palestra comunale, finanziando la lodevole iniziativa. E ieri un grande momento di festa che ha visto protagoniste le mamme con i loro bimbi muniti di nastrini e palloncini rosa.

Così come avvenuto con la sciarpa da guinnes, il colore rosa, simbolo della prevenzione e della forza di chi lotta contro la malattia con il sorriso.

L’iniziativa è coordinata dalle Amdos e Amos irpine, insieme alle associazioni Noi in Rosa. Nel periodo natalizio verranno organizzati mercatini in diversi paesi, dove sarà possibile trovare le palline rosa e contribuire allo scopo finale delle stesse: aiutare ad allestire una sala multimediale per i pazienti più giovani del dipartimento di oncologia pediatrica Pausilipon di Napoli colpiti da cancro pediatrico.

Oltre a decorare gli alberi della prevenzione, le palline rosa potranno infatti entrare anche nelle case e prendere posto sugli alberi. Un piccolo gesto che donerà il sorriso a tante persone.

"Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale. Anche in ospedale è Natale con il cuore le mamme di Melito Irpino."