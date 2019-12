In giro con la Ferrari senza assicurazione. Multa e sequestro Per il proprietario multe per un totale di mille euro

Al volante di una fiammante Ferrari, ma senza assicurazione e revisione periodica. Fermato dalla municipale del paese si è visto intestare non solo una maximulta, ma gli hanno anche sequestrato la fiammante quattro ruote.E' successo in un comun in provincia di Avellino, zona Valle Caudina. Per la precisione sulla provinciale. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, scatenando la curiosità di tanti. Una volta fermato dai caschi bianchi, per il proprietario sono iniziati i problemi. La rossa di Maranello era sprovvista di copertura assicurativa e non è stata stata revisionata. È così scattato il sequestro amministrativo del bolide del Cavallino Rampante. Non solo. Sanzione da mille euro per l'automobilista distratto.

Il capitano Serafino Mauriello ha dovuto vidimare la sanzione e predisporre il prelievo della vettura. Durante il servizio sono state controllate altri veicoli di grossa cilindrata transitati per raggiungere un raduno di settore, nell’ottica di segnalare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, il possesso di beni immobili di particolare valore da parte di soggetti non proprietari.Ai controlli hanno partecipato anche i Carabinieri di San Martino Valle Caudina. Tre in tutto gli automobilisti fermati. Per due di loro non sono state rilevate irregolarita'. Solo per uno di loro e' scattata la multa e il sequestro. Il proprietario in poche ore ha provveduto a saldare il pagamento della multa e ha provveduto ad ottemperare alla procedura per ottenere il dissequestro della sua vettura.