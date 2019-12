Alla guida senza patente va a comprare le lucine. Denunciato La patente gli era stata revocata da dieci anni

Era alla guida dell'auto da dieci anni ma senza patente. Il titolo di guida gli era stato ritirato dieci anni fa. E così nel corso dei servizi mirati alla prevenzione in occasione delle festività natalizie, gli uomini della Polizia Municipale di San Martino Valle Caudina, hanno denunciato un pluripregiudicato 60enne di origini Avellinesi ma residente in Provincia di Benevento. L'uomo, tranquillamente, era andato con la compagna a fare acquisti per Natale, con patente di guida revocata da oltre 10 anni per mancanza dei requisiti morali. Gli agenti della Municipale, guidati dal comandante, il capitano Serafino Mauriello, hanno sorpreso il 60enne alla guida della sua Opel appena uscito dal negozio dopo aver comprato le luci per gli addobbi. Il soggetto essendo già stato oggetto di sanzione per guida senza patente da parte dei Carabinieri, ed essendo la prima amministrativa, veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino dalla Polizia Municipale ed il veicolo posto sotto sequestro per confisca. Nel corso dei controlli veniva sottoposta a sequestro un altra autovettura perchè priva di copertura assicurativa.