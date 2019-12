A Rivottoli un defibrillatore salva vita Sabato 14 dicembre ore 17.00 presso l'oratorio della parrocchia di Rivottoli di Serino

Sabato 14 dicembre ore 17.00 presso l'oratorio della parrocchia di Rivottoli di Serino guidata da don Calogero alle ore 17.00 vi sarà la presentazione e installazione di un defibrillatore, offerto da un imprenditore del luogo.

E' prevista la presenza del sindaco Vito Pelosi. Sarà l'infermiere Salvatore De Feo ad illustrare i sostiene che occorre sensibilizzare sempre di più la popolazione a svolgere corsi di blsd per utilizzare il defibrillatore in caso di bisogno.

Un argomento di grande attualità. Se ne parla in l’Italia da Nord a Sud, isole comprese. «Defibrillatori ovunque» è la parola d’ordine del disegno di legge approvato a luglio in prima lettura dalla Camera e poi al Senato per l'approvazione.

Il dato: Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco scendono del 10% le probabilità di sopravvivere: dopo 5 minuti le probabilità saranno del 50% e dopo 10 minuti zero.

La cultura dell'uso del defibrillatore, deve partire dalle scuole e dalle parrocchie. Solo così si potrà costruire una comunità capace di salvare vite umane».