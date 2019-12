"Adotta un Nonno", sotto l'albero che unisce più generazioni Da dieci anni la tradizionale iniziativa a Parolise

Da dieci anni, prima di Natale, è il tradizionale momento che unisce più generazioni: a Parolise domani (18 dicembre) e sabato 21 dicembre l’iniziativa “Adotta un Nonno”, all’insegna dell’umanità e dell’emozione per grandi e piccini. Promosso dalla Casa albergo e Comunità tutelare “Villa Paradiso” di Parolise, il progetto “Adotta un nonno” vede ogni anno la partecipazione di numerose scuole per un incontro di generazioni dal forte valore simbolico, per diffondere i valori della solidarietà e della condivisione.

Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10, si recheranno presso la struttura di Parolise gli alunni della Scuola Primaria “Teresa e Giuseppe Forcellati” di San Michele di Serino, con i coordinatori scolastici Giovanna Iandolo, Sonia Veneroso e Vincenzo Criscitiello e tutti gli insegnanti del plesso di San Michele di Serino. Sabato 21 dicembre, alle ore 10, protagonisti saranno alunni e insegnanti della Scuola Primaria di Parolise, che assisteranno, insieme ai nonni di “Villa Paradiso”, all’esibizione della cantante Alessia Scozzese.

Il progetto “Adotta un nonno” con le sue iniziative rafforza l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni verso il vero spirito del Natale, regalando allo stesso tempo ai nonni di “Villa Paradiso” e ai più piccoli momenti di gioia e di spensieratezza che, attraverso canti, balli e racconti, riescono a far rivivere la calda atmosfera del Natale in famiglia.