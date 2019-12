Montoro, giocattoli usati per Natale. L'iniziativa del meetup Il 28 dicembre alla frazione San Pietro si scambieranno giocattoli ai gazebo

Torna per il secondo anno consecutivo a Montoro “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale lanciata dal Movimento 5 Stelle che unisce l’importanza del riuso alla solidarietà. Grazie all’instancabile impegno del MeetUp locale sarà possibile scambiare giocattoli nel corso del gazebo che si terrà sabato 28 dicembre, dalle ore 15 alle 18, in frazione San Pietro. “Sarà l’occasione – dichiarano gli attivisti – per realizzare un’idea molto semplice ma efficace: portare due o più giocattoli o libri e riceverne uno in cambio. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili perché poi verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia per portare nuovi sorrisi anche a bambini che non conosciamo. Riciclo, riutilizzo, scambio. Tre parole che rappresentano tre azioni fondamentali che tutelano l’ambiente e che riguardano la sfera sociale. Invitiamo tutti i cittadini di Montoro ad aderire”. All’iniziativa prenderà parte la deputata del Movimento 5 Stelle Maria Pallini.