A Serino l'unica vera festa della Befana in Irpinia Ecco il programma ufficiale per l'evento a Doganavecchia la sera del 5 e la giornata del 6 gennaio

L'unica festa della Befana in Irpinia: appuntamento a Serino, nel centro storico di Doganavecchia, la sera del 5 e la giornata del 6 gennaio. L'evento è stato organizzato dall'associazione Canalarte con il patrocinio del comune. L'intento è quello di valorizzare i borghi antichi come Doganavecchia, con i suoi meravigliosi palazzi e corti.

Ecco il programma della manifestazione: "la casa della befana", "le befane danzanti di ballet studio di Antonella De Vita", "come doventare befana con Ilaria Scarano", "la strega sui trampoli", "Befane street band laboratorio creativo - le calze di Soraya", "Befanando con Toda Gioia", "Befane tarantella on the road", "il musichiere dei regali", "luminarie di Artlux", "Scenografia di Teresa e Leonilde - La befana vien di notte", "Artigiani e gastronomia".