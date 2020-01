San Martino, serata di beneficenza con l'ex 99 Posse L'iniziativa "Tr3ntaset7e" organizzata dalla Pro loco presso le cantine del palazzo ducale

Sarà un evento di beneficenza quello che si terrà domenica, 5 gennaio, nelle cantine del Palazzo ducale di San Martino Valle Caudina. Ad organizzarlo la Pro Loco e sponsor che hanno voluto essere parte attiva soprattutto per dare una mano alla comunità in seguito alla frana e alla successiva alluvione del 21 dicembre scorso. In particolare ci sarà la partecipazione della testata giornalistica User Tv e del fotografo Angelo Marchese, che doneranno uno speciale audiovisivo e fotografico dell’evento.

L’iniziativa, diretta dal giornalista Valerio Pisaniello, partirà con il reading del testo - adottato e recitato da Pasquale Passaretti - “Tr3ntaset7e”, edito da “Melagrana”, di Anna Verlezza, celebre scrittrice professionista di Santa Maria a Vico. Un romanzo ambientato negli anni ’70 che affronta temi ancora oggi più che attuali come quello della violenza sulle donne e non solo. Il tutto visto dagli occhi della protagonista Chiara De Luca, giovane avvocatessa coraggiosa e determinata.

A seguire ci sarà la performance elettro-vusual di Loredana Antonelli e Fabrizio Elvetico, continuando con il dj set di Gamino, terminando con uno speciale set-live di Marco Messina, componente della band partenopea dei 99 Posse, storico gruppo sulla cresta dell’onda tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. “L’idea - come annuncia il presidente in carica Domenico Pisano - vuole essere il lancio di una raccolta fondi che culminerà in un più grande evento finale sul quale stiamo già lavorando”.