San Martino, arriva il capo della protezione civile Borrelli Venerdì in Valle Caudina sopralluoghi e verifiche del responsabile nazionale

Venerdi 10 Gennaio, arriverà a San Martino V.C. Angelo Borrelli, responsabile nazionale della protezione civile per constatare di persona quello che è accaduto il 21 dicembre. Un arrivo per constatare lo stato di luoghi e condizioni degli ambienti colpiti dalla calamità naturale, che ha visto durante le ore di maltempo battente, esplodere il fiume tombato sotto la piazza del paese guidato da Pasquale Pisano. Alle ore 12.00, presso la sede del C.O.C. al villino Del Balzo è convocata una riunione operativa con Il Commissario per l’emergenza, il dott. Italo Giulivo e il Responsabile della protezione civile regionale, la dott.ssa Claudia Campobasso. Il 31 dicembre scorso il commissario per l’emergenza Italo Giulivo aveva lanciato l’allarme per l’estrema fragilità del territorio montano di San Martino Valle Caudina.

Intanto in piazza XX Settembre si continua a lavorare e si tengono costantemente sotto osservazione i fronti di frana. Si sta cercando un timido ritorno alla normalità, ma purtroppo i problemi sono molteplici.