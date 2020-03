Medico contagiato a Sant'Angelo, il sindaco rassicura il paese Il messaggio del sindaco Marandino: il dottore sta bene, gli siamo tutti vicino

Il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Marco Marandino, attraverso un comunicato stampa rassicura la popolazione santangiolese delle condizioni di salute del medico risultato positivo al Covid19.

«Il dottore contagiato dal Covid-19 sta vivendo serenamente e con fiducia il decorso dell’infezione presso la propria abitazione in discrete condizioni di salute: non ha una sintomatologia particolarmente aggressiva e non presenta febbre da due giorni.

Il medico ha chiuso il proprio studio medico 5 giorni fa a scopo precauzionale ed a difesa della salute dei propri assistiti alla comparsa dei primi sintomi, pur non avendo ancora praticato il tampone ed in assenza di diagnosi certa. Nei giorni precedenti ha effettuato poche visite e sempre garantendo ai pazienti e a sé stesso le massime misure di tutela secondo i protocolli vigenti, offrendo ai propri assistiti il massimo della professionalità e la consolidata etica di comportamento. Suo malgrado è il primo ad essere vittima di questo subdolo morbo, conseguente quasi certamente ad un contatto con un portatore sano asintomatico.

Tutta la comunità degli assistiti, che il dottore ha informato personalmente, e quella civica di Sant’Angelo dei Lombardi, può essere tranquilla rispetto a potenziali diffusioni di contagio che potessero provenire dal suo studio medico.Il dottore ha fornito alle autorità preposte tutte le informazioni in suo possesso per definire il presumibile contesto del contagio augurandosi di poter ripristinare al più presto il servizio ai propri pazienti e di superare positivamente questo momento difficile per sé stesso e la sua famiglia».