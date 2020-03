Uniti si può. Il Forum di Ariano dona mille euro al Frangipane "Una donazione per potenziare il reparto di terapia intensiva"

Coronavirus, mille gli euro raccolti e donati dai componenti del Forum di Ariano Irpino. "I Giovani lottano per Ariano. Molto di noi in questi giorni hanno condiviso la loro solidarietà per la cittadina , tramite foto, post, storie, flash mob, i social hanno dimostrato che i giovani sono presenti. Noi come Forum di Ariano Irpino vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alla comunità, in rappresentanza dei giovani che amano questa città è che la sostengono. Questa mattina abbiamo donato 1000€ per il potenziamento del reparto di terapia intensiva, grazie al progetto di Donato Genua e il team di @Edirect che hanno lanciato su gofoundme.it, un piccolo gesto che parte dal Forum, ma coinvolge tutti i cittadini. Uniti si può"uU.