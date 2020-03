Covid-19: al Moscati muore noto cardiologo irpino La scorsa notte intorno alle 1,30 il decesso. Per anni in servizio ad Ariano

Coronavirus, muore medico nella notte all'ospedale San Giuseppe Moscati. Il professionista, noto cardiologo ufitano, era ricoverato nel nosocomio del capoluogo irpino da giorni.

G. A. S. le iniziali del cardiologo 85enne, per anni impegnato ad Ariano Irpino nella sanità pubblica. Il professionista era risultato positivo al Covid-19. I tamponi avevano confermato i sospetti dei medici dell'ospedale che ne avevano predisposto il ricovero.

Dolore e cordoglio al Moscati dove da settimane sono tanti gli infermieri, operatori e medici in prima linea nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Il quadro clinico nelle ultime ore si era aggravato.

“Siamo particolarmente addolorati per questo ennesimo decesso che ci colpisce ancor più perché a perdere la vita è uno di noi. Siamo vicini ai familiari in queste ore tragiche per la perdita del caro collega”, commenta il dottore Carmine Sanseverino.