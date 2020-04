Montoro."Domenico è scomparso nel nulla. Aiutateci a trovarlo" L'appello dei familiari

Ore di apprensione a Montoro in provincia di Avellino. Di Domenico Santaniello, 25 anni, non si hanno notizie da molte ore. I familiari preoccupati per la sua lunga assenza hanno lanciato all’allarme la foto del ragazzo, con alcuni particolari inerenti al suo abbigliamento sta rapidamente facendo il giro dei social. Il decreto per il contenimento del rischio contagio da Coronavirus ha imposto a familiari e amici il rigido ordine di restare a casa. Le forze dell'ordine sono state informate e stanno provvedendo a coordinare le ricerche.

Domenico al momento della scomparsa indossava una felpa grigia, un pantaloncino corto (panna chiaro) scarpe verdi. Il 25enne abita nella frazione Piano.

Per ogni segnalazione chiamare ai nr. 0825 503876 - 0825 502470 - 0825 503066 - 0825 502470: Comando Polizia Municipale - Montoro Servizio Protezione Civile