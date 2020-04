Marito e moglie uccisi dal Coronavirus. Lutto a Solofra Coronavirus, il cordoglio del sindaco Michele Vignola

Sono morti insieme, stroncati dal coronavirus, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra Elio e Antonietta due irpini da tempo residenti in Lombardia. Elio De Piano (82 anni) ed Antonietta De Maio (77 anni) di Solofra avevano contratto il virus, che in pochi giorni li ha strappati alla vita. Due solofrani, marito e moglie, da tempo residenti a Cormano in Lombardia ennesime vittime della pandemia Covid-19. Il virus li ha portati via a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, nonostante le cure dei sanitari che nulla hanno potuto per salvar loro la vita. Da anni Elio ed Antonietta vivevano in Lombardia. Erano pensionati.

"Oggi è un giorno molto triste per Solofra - commenta il sindaco della Città della Concia, Michele Vignola -. Due nostri concittadini sono venuti a mancare nei giorni scorsi a causa del coronavirus. Seppur lontani, Elio De Piano del rione Sorbo e Antonietta De Maio nativa di Sant'Andrea Apostolo, amavano la loro città natale, è qui che hanno lasciato il loro cuore, amici e parenti. Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono vicinanza e sincero cordoglio alle famiglie e ai familiari tutti".