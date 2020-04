Covid a Montoro, 23nne positivo. "Situazione sotto controllo" Il sindaco invita tutti a rispettare le regole e a non uscire

Emergenza coronavirus in Irpinia, c'è un nuovo caso positivo a Montoro. Si tratta di un 23enne, residente residente in zona Sant'Eustachio. A confermarlo e ad annunciarlo ai cittadini è stato lo stesso sindaco Girolamo Giaquinto nel consueto appuntamento in cui aggiorna la comunità sull’evoluzione dell’emergenza nelle varie frazioni monotremi.

“Il ragazzo ha appreso la notizia mercoledì sera, al momento le sue condizioni di salute sono buone - spiega Giaquinto -. Auguriamo una pronta guarigione al ragazzo, e diciamo alla cittadinanza di mantenersi ligi alle restrizioni.