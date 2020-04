La mamma torna a casa:guarita dal Covid, riabbraccia il figlio Solofra in festa

"Siamo felici di poter dare notizia che due nostri concittadini, Giusy e Nicola, hanno lasciato stamane le strutture ospedeliere per far ritorno in città dopo aver sconfitto il Covid-19. I test di verifica sono risultati negativi e sono, quindi, guariti dal coronavirus". Continuano ad esserci guarigioni nella Città della Concia. L'annuncio è del sindaco Solofra, che con malcelata emozione racconta la gioia grande di veder far ritorno a casa una madre che solo qualche settimane avevano visto venire alla luce suo figlio. Solofra in festa per la notizia della mamma che torna finalmente a casa dopo 5 settimane di lotta contro il virus. Una vera odissea per lei e sue marito, quella della degenza per il contagio. La donna, infatti, è la giovane madre che ha partorito Mario, il piccolo nato sano da una mamma Covid al Moscati alcune settimane addietro.

"Con loro sono 10 i nostri concittadini che hanno superato il corona virus, a quanti ancora stanno combattendo contro il virus, il nostro augurio di pronta guarigione". commenta il Sindaco Michele Vignola.

Mario è nato il 20 marzo e alla nascita pesava 3 chili e 350 grammi .

“La sua nascita ha rappresentato per tutta l'Irpinia una speranza. Mario finalmente potrà vedere la sua mamma, che intanto è rimasta ricoverata per molte settimane al Moscati, poi in una clinica, superando e vincendo la sua battaglia contro il coronavirus". Questo il commento del sindaco.