Solofra: screening a tappeto. Ecco chi dovrà fare il tampone Coronavirus, il piano straordinario di controllo sanitario oggi in paese

Tamponi a tappeto oggi nella città della Concia, per arginare il rischio di nuovi focolai da coronavirus durante la fase due in provincia di Avellino. Un piano di intervento straordinario quello avviato in più comuni, e che oggi farà tappa a Solofra. Il Comune di Solofra, per aumentare le misure atte a garantire la salute pubblica, e per accelerare l'uscita dalla fase emergenziale da covid-19, ha chiesto ed ottenuto che fosse effettuata una verifica sanitaria sulle fasce più esposte della popolazione. Uno screening intensivo per accertare la diffusione del virus nella popolazione di Solofra. In particolare, nell’ambito del Piano di Sorveglianza Sanitaria voluto dalla Regione Campania, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con la collaborazione del Comune di Solofra, ha inteso effettuare uno screening mirato sulle fasce di lavoratori attualmente attivi mediante la esecuzione di tamponi su una percentuale della popolazione.

Le fasce sono state individuate in accordo con il soggetto che effettuerà l'indagine sanitaria e la rilevazione avverrà a mezzo tamponi.

Saranno sottoposti al tampone tutti i soggetti che sono particolarmente esposti al pubblico; quindi, tutti i soggetti attivi presso gli uffici pubblici, quelli presso gli esercizi pubblici e commerciali e tutte le attività aperte al pubblico, le forze dell’ordine, gli addetti ai servizi pubblici, i ministri di culto.

Nello specifico, saranno sottoposti al tampone le seguenti categorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le farmacie e parafarmacie, i titolari e i dipendenti dei negozi di vicinato e media e grande distribuzione di generi alimentari, di tabacchi, delle edicole dei giornali, gli addetti ai distributori di carburante, le forze dell’ordine, gli addetti alla protezione civile, gli amministratori e dipendenti del Comune, delle società partecipate, Solofra Servizi Spa, Codiso Spa e Solofra Service Srl, tutti i ministri di culto delle Chiese solofrane, gli addetti ai trasporti pubblici, alla igiene urbana, alla pubblica illuminazione.

Allo scopo di evitare assembramenti, i tamponi verranno effettuati in due distinti punti del territorio. Il primo punto sarà presso il complesso monumentale di Santa Chiara, il secondo punto sarà presso il Palazzetto dello Sport. I tamponi saranno effettuati oggi mercoledì 06/05/2020.

Ecco chi deve sottoporsi al tampone

Al punto di Santa Chiara dovranno recarsi i soggetti appartenenti alle categorie sotto elencate:

- le forze dell’Ordine;

- ass.ne Rita Gagliardi;

- ass.ne Smile;

- i dipendenti delle Poste;

- il sacerdoti;

- i dipendenti Comunali;

- gli Amministratori Comunali;

- i dipendenti e gli Amministratori delle società partecipate (Solofra Servizi s.p.a., Codiso s.p.a. e Solofra Service Srl);

- i dipendenti della società Pumaver s.r.l.;

Quando si può fare il tampone

Secondo il seguente ordine di orario e le seguenti modalità:

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dalla lettera A alla lettera C

- dalle ore 10,00 alle ore 11,00 dalla lettera D alla lettera F

- dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dalla lettera G alla lettera M

- dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dalla lettera N alla lettera Z

I soggetti appartenenti alle altre categorie e già individuati in appositi elenchi, dovranno recarsi al Palazzetto dello Sport suddivisi per orari e per lettera iniziale del cognome nel modo seguente:

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dalla lettera A alla lettera C

- dalle ore 10,00 alle ore 11,00 la lettera D

- dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dalla lettera E alla lettera M

- dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dalla lettera N alla lettera Z