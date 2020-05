Il concerto a distanza dell'orchestra 'Galiani' L'esibizione on line degli studenti del corso a indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo

La musica non conosce confini e ci consente di restare uniti anche se distanti. Ed è proprio un messaggio di speranza e di unione che i giovani studenti dell'orchestra dell'Istituto comprensivo 'Galiani' di Montoro hanno voluto trasmettere con l'esibizione musicale realizzata in questo periodo di sospensione delle attività didattiche e condivisa attraverso i social.

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado del corso ad indirizzo musicale hanno così dato vita ad un vero e proprio concerto frutto del lavoro svolto in questo periodo di didattica on line.

E così in attesa di tornare a suonare dal vivo, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Orchestra Galiani ha deciso di “trasmette il suo messaggio di speranza, di unione, di condivisione di passioni, sogni e gioia di vivere a tutti coloro che negli anni l'hanno seguita e sostenuta, a casa e fuori e che quest'anno non potranno salutare durante i consueti concerti”.

Con queste parole l'istituto, guidato dalla dirigente Domenica Raffaella Cirasuolo ha presentato sui social il lavoro svolto in queste settimane di emergenza quando i “ragazzi hanno lavorato a distanza con i loro docenti, come e più di prima, e con i maestri di strumento musicale hanno voluto donare a tutti un 'concerto a distanza' al fine di trasmettere a tutti quella serenità che solo la musica dà”.

Lavoro che ha visto l'impegno di tutti gli studenti del corso ad indirizzo musicale guidati dai docenti Angela Santucci, Donino Gaudieri, Umberto Spiniello, Silvio Rossomando e dal Direttore dell’Orchestra la professoressa Rosita Gargano. Attività realizzata nell'ambito dei progetti previsti dalla scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.