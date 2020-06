Materdomini. Rinnovata la Sala dei Fiocchi di San Gerardo L'angelo di mamme e bambini e le preghiere dei pellegrini

Materdomini, emozione e bellezza per il restyling della Sala dei Fiocchi nel santuario da tempo meta irrinunciabile di fede e devozione per migliaia di fedeli. Si tratta di una tappa speciale quella dei pellegirni nella stanza dove le mamme hanno donato, nel corso degli anni, al Santo in segno di ringraziamento, per difficoltà di vario genere superate durante la maternità, migliaia di fiocchi rosa e blu. Migliaia di fiocchi delle nascite con le foto dei bambini, lasciate dai pellegrini in onore di San Gerardo Maiella. Un luogo mistico che accoglie ogni giorno e in particolare nei weekend centinaia di fedeli, per questo la stanza è stata rinnovata e messa in sicurezza in linea alle normativa anti-covid.

"La nostra SALA DEI FIOCCHI è stata rinnovata - scrive la direzione del Santuario di San Gerardo - Uno spazio più grande per poter accogliere ancora meglio i tantissimi fiocchi della nascita che donate a San Gerardo con amore e speranza per i vostri piccoli. San Gerardo protegga sempre i suoi cari bambini!"